«Через отдел кадров», – и.о. городского главы Николаева не пустила вице-мэра Турупалова на исполком и наказала выговором

Антон Турупалов Исполняющая обязанности городского главы Николаева Татьяна Казакова не впустила на заседание исполнительного комитета вице-мэра Антона Турупалова и направила его в отдел кадров.

Инцидент произошел перед внеочередным заседанием исполнительного комитета горсовета в понедельник, 13 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Антон Викторович, через отдел кадров. Вас там ждут, – сказала Казакова пришедшему Турупалову.

При этом Татьяна Казакова не объяснила Антону Турупалову зачем ему нужно уйти, но чиновник покинул помещение.

В то же время в комментарии «podrobnosti.mk.ua» Турупалов пояснил, что он получил выговор за нарушение трудовой дисциплины ­– он отсутствовал на рабочем месте более трех часов 17 и 19 октября.

Также заместитель городского головы сообщил, что он сейчас не планирует покидать свою должность и готов отчитываться за проделанную работу.

Напомним, что ранее сообщалось, что Степанец заявил, что вице-мэр Антон Турупалов, который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта отозвал письмо с согласованием 2,9 миллионов евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Также сообщалось о том, что и.о. мэра Казакова потребовала от заместителей городского головы публичного отчета за 9 месяцев работы, однако, когда пришла очередь отчитываться Турупалову, то он ушел на больничный.