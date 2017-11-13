Испанский суд отказал Украине в экстрадиции беглого нардепа Онищенко

Прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания «Украинской правде».

«Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд счёл наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест», - сказал Онищенко.

При этом он отказался показать «Украинской правде» само решение суда. По словам Онищенко, заседание длилось 1,5 часа в суде Мадрида Audiencia Nacionale.

Как сообщил источник «Украинской правды» в НАБУ, официальный ответ от компетентных органов Испании в НАБУ не поступал.

Напомним, расследование т. н. «газового дела», одним из фигурантов которого является Александр Онищенко НАБУ началось в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 миллиардов гривен, вследствие чего ПАО «Укргаздобыча» были нанесены убытки в сумме более 740 миллионов гривен. Всего следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе нардеп Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлено в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.