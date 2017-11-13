Порошенко подписал закон об отмене конкурсов на глав местных администраций

Президент Петр Порошенко подписал закон, который отменяет конкурсный отбор председателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти.

Об этом сообщается в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады. Закон был принят парламентом 9 ноября.

Согласно документу, действие закона «О государственной службе» теперь не распространяется на председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей.

Руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров, и их заместители назначаются и увольняются с должности правительством.

Кроме того, в закон «О Кабинете Министров» внесена норма о том, что член правительства может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Премьер-министр сможет инициировать открытие дисциплинарного производства относительно министров и их заместителей, руководителей других центральных органов исполнительной власти.

Также премьер сможет применять к таким лицам дисциплинарные взыскания.

Кроме того, проекты актов Кабмина смогут выноситься на рассмотрение правительства министром, который не возглавляет министерство.

Напомним, троих николаевских нардепов «поймали» на кнопкодавстве во время голосования за закон о назначении губернаторов.