Польша не назовет имен украинцев, кому запрещен въезд, - глава МИД Ващиковский

Польша не будет обнародовать список лиц, которым запрещено въезжать в страну.

Об этом в интервью Dzienik Gazeta Prawna заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, список небольшой, и это свидетельствует о «сдержанности (поляков, - ред.) в действиях относительно украинской стороны и показывает настроенность на поиск путей продвижения во взаимных контактах и нежелание дальнейшей эскалации».

- Мы не сообщаем ни о том, кто и сколько человек, ни о том, какой сферы это касается, - сказал Ващиковский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что запрет будет касаться лиц, которые пропагандируют антигуманитарные и антиевропейские ценности.

Глава МИД отметил, что запрет не будет противоречить правилам Шенгена.

Напомним, 2 ноября 2017 года Ващиковский заявил, что люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, «в Польшу не въедут». На следующий день МИД опубликовал обращение, в котором подчеркивалось, что «в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на разногласия в оценках сложного исторического прошлого».

5 ноября Ващиковский сказал, что Польша ждет от Украины «реальных шагов» по украинско-польскому примирению в вопросах общего исторического прошлого. При этом он отметил, что украинские памятники, которые построены в Польше незаконно, без разрешения польских властей, должны быть признаны нелегальными.