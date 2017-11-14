В сессионном зале горсовета отчитываются главы районов города и первый заместитель городского головы Николаева

Во вторник, 14 ноября, в сессионном зале Николаевского городского совета проходит отчет главы районов города и первый заместитель городского головы Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в ходе отчета планируется заслушать отчет главы Центрального района города Николаева Александра Березы, главы Ингульского района Светланы Гладун, главы корабельного района Александра Цуканова и главы Заводского района Виктора Дмитрука.

Также будет заслушен доклад о проделанной за девять месяцев этого года работе первого заместителя городского головы Николаева Андрея Дадиверина.

Предлагаем вниманию прямую трансляцию отчетов:

Напомним, что ранее сообщалось о том, что после объявления недоверия городскому голове Николаева Александра Сенкевича, и.о. мэра Татьяна Казакова потребовала от заместителей городского головы публичного отчета за 9 месяцев работы.