Суд признал неправомерным снос Администрацией Центрального района 10 МАФов в Корабельном районе Николаева

Александр Береза Глава администрации Центрального района города Николаева Александр Береза по поручению бывшего тогда мэром Александра Сенкевича отдал распоряжение снести десять МАФов на территории Корабельного района, из-за чего собственник снесенных конструкций подал в суд на Администрацию и выиграл его.

Об этом стало известно в ходе отчета главы Центрального района города Николаева Александра Березы.

Так, после доклада Березы, депутат от «Оппозиционного блока» Александр Маликин поднял вопрос того, как так получилось, что Администрация Центрального района выполнила снос 10 МАФов в Корабельном районе.

В ответ на это Александр Береза сообщил, что это было сделано по распоряжению городского головы Николаева Александра Сенкевича и добавил, что администрации в вопросе демонтажа не ограничены границами районов.

- В положении не идет речи об ограничении территориально, поэтому наша Администрация и выполнила демонтаж. На это дополнительно было выделены средства, - заявил Береза.

При этом он добавил, что на демонтаж этих 10 МАФов было ополнительно направлено около 100 тысяч гривен.

В свою очередь Маликин сообщил, что Администрация Центрального района Николаева выполнила демонтаж в нарушение законодательства. Об этом, по словам депутата, свидетельствует то, что суд, в который обратился собственник снесенных МАФов, постановил удовлетворить иск предпринимателя к Администрации Центрального района.

Маликин добавил, что такое решение судом было принято по причине того, что предприниматель, после того, как в январе этого года было принято решение администрацией Корабельного района снести МАФы обратился в Николаевский окружной административный суд. В результате окружной суд постановил, временно запретить снос сооружений до принятия судом решения по данному делу.

Несмотря на то, что было постановление суда не сносить МАФы, по словам Маликина, было дано распоряжение Администрации Центрального района, чтобы там предприняли меры по демонтажу сооружений. Это привело к тому, что суд постановил признать противоправными действия Администрации Центрального района Николаевского городского совета по демонтажу 10 сооружений в Корабельном районе и возложить на Администрацию выплату судебного сбора.

Стоит отметить, что в постановлении Центрального районного суда города Николаева указано, что речь идет об ООО «Эстетик-I». В решении указана хронология того, какие решения были приняты в отношении снесенных 10 МАФов, которые были расположены по проспекту Богоявленскому, напротив дома № 311.

«18 мая 2017 согласно Акта № 14 Комиссией по вопросам упорядочения размещения объектов торговли и сферы услуг на территории г. Николаева проведено обследование передвижных временных сооружений на территории Корабельного района - 10 сооружений (киосков) напротив дома № 311 по пр.Богоявленському. Владелец не установлен. Комиссией принято решение поручить ГУНП в Николаевской области принять меры направления на ликвидацию и недопущение несанкционированной торговли и незаконного размещения данного объекта по указанному адресу, дать поручение Администрации Центрального района ММР принять меры по демонтажу сооружений и освобождения самовольно занятого земельного участка», - говорится в постановлении. «....В соответствии с поручением городского головы от 17.05.2017 года Председателю комиссии по вопросам упорядочения размещения объектов торговли и сферы услуг на территории г. Николаева - срочно осуществить проверку законности размещения группы передвижных временных сооружений белого цвета напротив дома № 311 по пр.Богоявленському Николаеве, а главе Администрации Центрального района поручено в случае выявления по результатам проверки незаконного размещения сооружений по этому адресу - принять меры по демонтажу сооружений и освобождении самовольно занятого участка», - говорится в постановлении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Корабельном районе Николаева демонтировали «будки» на проспекте Богоявленском