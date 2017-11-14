«Нивелировали до уровня простых уборщиц», – глава Администрации Заводского района о своих функциях

Виктор Дмитрук Глава Администрации Заводского района Николаева Виктор Дмитрук заявил, что по причине подходов к управлению городом, которые сложились на протяжении последнего времени, администрации города были дистанцированы от инфраструктурных объектов и нивелировали себя до «уровня простых уборщиц».

Об этом он заявил в ходе своего отчета о проделанной работе за девять месяцев.

Так, отвечая на вопрос о том, какие полномочия остались у администрации после внесения изменений в структуру исполнительных органов Николаевского городского совета, Дмитрук заявил, что нет системного подхода к управлению городом.

- На сегодняшний момент у нас в городе проблема, что «у семи нянек дитё без глаза». Если бы вся полнота решения начиная от принятия его и заканчивая исполнением его находилась в одних руках, то может быть и порядка было бы больше. К сожалению каждый момент, который присутствует в управлении города, есть в том числе и межличностный фактор. И каждый раз появляются новые веяния в управлении городом влияют и на работу администрации в частности, - завил Дмитрук.

При этом он добавил, что за последний год руководители города считали, что основной функцией администраций осталась уборка улиц.

- В течении последнего года, грубо говоря, администрации районов были дистанцированы от каких-либо не просто инфраструктурных объектов, а от управления города в частности. То есть, мы должны были по мнению отдельных руководителей одеть оранжевые жилетки и подметать, убирать и вывозить. В этом была сведена функция администраций, как таковых. Исходя из тех задач, которые ставились, они нивелировали себя до уровня простых уборщиц, - заявил Дмитрук.

Напомним, что в декабре 2016 года депутаты утвердили новую структуру Николаевского городского совета и его исполнительных органов. Согласно решению депутатов, штатная численность Николаевской мэрии должна была увеличиться до 1050 человек.

В начале ноября исполняющая обязанности Николаевского городского головы Татьяна Казакова подписала распоряжение «О создании рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета».