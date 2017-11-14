В списке невъездных украинцев только чиновники, - МИД Польши

В МИД Польши заявили, что в списке невъездных украинцев находятся только чиновники, ответственные за принятие решений на государственном уровне.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцький в интервью PAP, комментируя список невъездных в Польшу граждан Украины.

«Речь идет о чиновниках - представителях украинского государства, а не журналистах, сотрудниках аналитический центров, университетов или ансамблей песни и танца. Речь о людях, которые принимают решения, ущемляющие чувства поляков, например, отрицание Волынской резни и прославление украинских соединений, сотрудничавших с нацистской Германией», - заявил он.

Цихоцький добавил, что «это не антипольский подход, а антиевропейский - как отрицание всего, за что многие украинцы отдали жизнь и здоровье во время Революции Достоинства».

Дипломат уклонился от ответа на прямой вопрос, насколько велик список невъездных в Польшу граждан Украины.

Напомним, 2 ноября 2017 года Ващиковский заявил, что люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, «в Польшу не въедут». На следующий день МИД опубликовал обращение, в котором подчеркивалось, что «в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на разногласия в оценках сложного исторического прошлого».

5 ноября Ващиковский сказал, что Польша ждет от Украины «реальных шагов» по украинско-польскому примирению в вопросах общего исторического прошлого. При этом он отметил, что украинские памятники, которые построены в Польше незаконно, без разрешения польских властей, должны быть признаны нелегальными.