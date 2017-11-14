Благоустройство набережной на Намыве откладывается: У компании-инвестора поменялось руководство

Благоустройство набережной на Намыве, которое анонсировал будучи городским головой Николаева Александр Сенкевич, откладывается на неопределенный срок.

Об этом в ходе своего отчета сообщил глава администрации Заводского района Николаева Виктор Дмитрук, отвечая на вопросы.

По словам Дмитрука, проект благоустройства набережной на Намыве, который готов был взять на себя инвестор ООО «КОФКО АГРИ РЕСОРСИЗ Украина» уже был готов. Однако когда подошел момент выполнения работ по благоустройству набережной, то сменился весь европейский офис компании инвестора. Новое руководство приступило к пересмотру инвестиционных обязательств компаний, что сдвинуло сроки выполнения работ.



- Новый менеджмент пересматривает сейчас все инвестиционные обязательства, - объяснил Дмитрук.

При этом он добавил, что встречался с новым руководством компании, и те подтвердили свои обязательства по реконструкции береговой зоны, но уже на 2018 год.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в апреле этого года сообщалось о том, что администрация Заводского района Николаева заключила договор с ООО «КОФКО АГРИ РЕСОРСИЗ Украина», о комплексном благоустройстве береговой территории по ул. Лазурной. Предметом договора являлось взаимодействие и сотрудничество сторон по комплексному благоустройству рекреационной зоны активного отдыха вблизи жилых домов №№ 42, 52-А.