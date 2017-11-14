«Агентство полностью контролируется властью», - топ-сотрудница НАПК призвала международных доноров прекратить поддержку

Руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) Анна Соломатина заявила, что агентство стало полностью подконтрольно Администрации президента.

Об этом она заявила на брифинге, который был организован депутатом Мустафой Найемом

- Е-декларирование используется для покрывания чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и для личного обогащения главы НАПК и членов НАПК. Результаты проверок фальсифицируется так, как это нужно руководству НАПК, - сказала она.

По ее словам, агентство не является самостоятельным органом, а полностью контролируется властью.

- Меня лично с двумя коллегами вызывал в администрацию президента так называемый куратор за НАПК в сентябре этого года и предлагал, чтобы все проекты решений, которые будут вынесены на заседание НАПК, сначала рассматривались им. Я отказалась от этого предложения, - сказала Соломатина.

Имя куратора она называть не стала.

- Я все выложила в своем заявлении к НАБУ. Конкретных фамилий на сегодня я называть тут не буду. НАБУ это известно. Я могу сказать, что это человек высокой должности, он сегодня претендует на одну из ключевых должностей в Государственном бюро расследований, - заявила Соломатина.

В конце сентября глава НАПК Наталья Корчак подписала приказ о переподчинении департамента Соломатиной лояльному к ней человеку. После этого все документы начал визировать этот «контроллер», а Соломатина написала заявление об отставке.

- Кто честный и кто правдивый, там работать на сегодня не может, - сказала она.

По словам Соломатиной, глава НАПК и ее коллеги фальсифицируют результатов полных проверок.

- Лично я получала от главы НАПК незаконные указания о полных проверках отдельных народных депутатов, чтобы они были «честными» и «правдивыми», чтобы не было нарушений. Я отказалась от этого, - утверждает она.

Соломатина заявила, что она жаловалась в Генеральную прокуратуру, но материалы вернулись обратно.

Она считает, что Корчак нужно отстранить от управления агентством, и призвала международных доноров прекратить поддержку НАПК.

Отметим, в начале ноября НАПК составило протокол о коррупции на главу НАБУ Артема Сытника. Агентство заявило, что Сытник выдал доверенность на представление его интересов в суде руководителю юридического управления НАБУ Ярчаку. Таким образом, как утверждает агентство, глава НАБУ задействовал государственный ресурс в личных целях. Также Сытник отказался предоставить НАПК соответствующую информацию и документы для проверки, что является нарушением требований антикоррупционного законодательства. После этого НАБУ вызвало главу НАПК Наталью Корчак на допрос по так называемому «делу о паркоместах» (в декабре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что на паркоместе Корчак паркуется машина, которой нет в ее декларации).

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что семья главы Нацагентства по предотвращению коррупции связана с Яценюком и Турчиновым.