Бюджет Николаева за девять месяцев этого года получил 7,9 миллионов гривен за сдачу в аренду коммунального имущества

Юрий Гавриш За девять месяцев этого года в бюджет Николаева поступило 7,9 миллионов гривен, в качестве оплаты за аренду коммунального имущества громады.

Об этом в ходе своего отчета заявил начальник управления коммунальной собственности Юрий Гавриш.

Так, по его словам, на данный момент времени в аренде находится 745 объектов коммунального имущества, что составляет около 120 тысяч квадратных метров. Из них только за 89 тысяч квадратных метров город получает плату за аренду.

При этом, отвечая на вопрос о том, почему стоимость аренды городской собственности ниже, чем того имущества, которое находится в частной собственности, Гавриш ответил, что управление коммунальной собственности не может влиять на стоимость арендной платы.