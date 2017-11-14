В Николаеве лидеры «Основы» представили главу областной организации

Артем Ващиленко (слева на фото) Лидеры политической партии «Основа» Андрей Николаенко и Катерина Вайдич сегодня , 14 ноября, провели в Николаеве пресс-конференцию, на которой представили Артёма Ващиленко в качестве главы областной партийной организации.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Андрей Николаенко рассказал, что назначение прошло в результате консультаций с представителями местных деловых и общественных кругов. Отметил он и высокий профессиональный уровень Ващиленко, напомнив о его втором месте на губернаторском конкурсе.

По словам Николаенко, основной задачей «Основы» станет поддержка людей дела – и тех, кто профессионально выполняет свои рабочие обязанности, и в особенности тех, кто пытается создавать новые рабочие места и развивать экономику.

- Проблемы в первую очередь возникают у людей, которые пытаются что-то создавать, несмотря на ситуацию в стране… Вопиющим фактором является то, что 460 тысяч налоговых накладных на общую сумму 10 миллиардов гривен не принимаются ГФС. Но об этом никто не говорит. Бизнесу не надо создавать какие-то особые законы. Выполняйте хотя бы те, что есть. Люди, которые не просят помощи государства и честно работают по 8-12 часов в день, не в состоянии заработать на достойную жизнь, - заявил Николаенко.

Основными направлениями деятельности «Основы» Николаенко назвал работу над реинтеграцией Донбасса, экономическое развитие и борьба с коррупцией.

- Первопричина коррупции – неэффективная система власти. Мы не идём в политику для того занять места в существующей системе власти. Мы идём для того, чтобы её максимально изменить, чтобы забрать из Киева те полномочия, которых там не должно быть, и передать их в регионы, - рассказал он о подходе партии к решению этих проблем.

Также на пресс-конференции был подписан меморандум о взаимодействии между политической партией «ОСНОВА» и общественным движением «Трудовой союз». Артем Ващиленко рассказал, что присоединяется к партии с командой, которая уже показала себя конкретными делами: «Команда партии «ОСНОВА» в Николаевской области стартует далеко не с нуля, а с наработок, которые у нас есть. У нас есть предложения для программ развития малого и среднего бизнеса, целый ряд концепций - от создания областного бизнес-инкубатора до группу мониторинга системы ProZorro, есть целый ряд других проектов».

Новые партийцы, рассказал Ващиленко, будут «новыми лицами в политикуме, но не новыми лица в бизнесе и профессиональной жизни Николаева». А первоначальной задачей станет разработка профессиональной доктрины развития региона, без которой, по словам Ващиленко, «экономический рост невозможен как бизнес без бизнес-плана».