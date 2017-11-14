Правозащитники из «Freedom House» обнаружили правительственные «фабрики троллей» в 30 странах

В 30 странах действуют «фабрики троллей», оставляющие комментарии в соцсетях по заданию правительственных структур.

Об этом говорится в отчете американской исследовательской организации Freedom House.

Отмечается что правительства во всем мире направляют свои усилия на манипулирование информацией в социальных сетях, подрывая демократию и способствуя падению уровня свободы в интернете. По данным правозащитников, онлайн-манипуляции и тактика дезинформации в прошлом году сыграли важную роль на выборах в, по крайней мере, 18 странах, включая США.

«Китайский и российский режимы впервые использовали скрытые методы искажения онлайн-дискуссий и подавления инакомыслия более десятилетия назад, но практика с тех пор стала глобальной. Такие вмешательства со стороны государства представляют собой серьезную угрозу понятию Интернета, как технологии свободы», - сказано в отчете.

По данным исследователей, украинская власть заблокировала некоторые интернет-сервисы российского происхождения, в том числе популярные социальные сети и поисковую систему. Это произошло после того, как российские агенты заполонили социальные медиа сфабрикованными сообщениями, продвигающими влияние Кремля. Поэтому Украина также попала в список и помечена, как "частично свободная" в этом отношении страна.

Страной с наибольшими ограничениями вновь признан Китай. Среди стран, которые ограничивают интернет меньше, названы Исландия, Эстония и Канада, Соединенные Штаты заняли пятое место в этом списке.

Напомним, аннексированный Крым попал в список территорий с худшим уровнем свободы СМИ в мире.