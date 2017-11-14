Стала известна фамилия «куратора», с кем из Администрации Президента члены НАПК согласовывали решения по декларациям

Работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) согласовывали выводы относительно проверок е-деклараций с помощником президента Алексеем Горащенковым, который баллотируется на должность главы Госбюро расследований.

Об этом сообщают источники Insider.

Ранее сотрудница НАПК Анна Соломатина рассказала, что членов агентства вызвали в АП для согласования решений c так называемым «контролером», фамилию которого она не назвала. Вместе с тем, по ее словам, вышеуказанный «контролер» за НАПК от АП «сейчас претендует на один из ключевых постов в ГБР».

Также народный депутат от БПП Мустафа Найем назвал фамилию сотрудника Администрации президента, который якобы курирует Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

«По моей информации, полученной не от госпожи Соломатиной (глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина, — ред.), этим человеком является первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Украины — Алексей Горащенков», — написал он.

Как известно, Алексей Горащенков является кандидатом на пост главы Государственного бюро расследований.

Ранее Алексей Геращенко стал фигурантом программы Наші гроші с Денисом Бигусом. Тогда Горащенков дал противоречивую информацию о его адвокатском стаже и имущественном положении.

«Потом жизнь пошла. Я начал заниматься адвокатской деятельностью и достаточно успешным адвокатом был «- так о своем опыте в области права рассказал Горащенков на комисии. В ответе журналисту программы о том, почему его адвокатский опыт не отражен в биографии кандидат выдвинул совершенно противоположный тезис: «На самом деле адвокатской деятельностью непосредственно не успел заняться, поскольку получил уже статус адвоката уже находясь на государственной службе», — говорится в сюжете.

Отметим, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют о начале расследования в отношении должностных лиц Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.