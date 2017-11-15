Сербия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН по Крыму, отказавшись публично осуждать РФ за аннексию

Из государств Европейского континента только три проголосовали против предварительного утверждения резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом говорится в результатах голосования, обнародованных постоянным представительством Украины в ООН, информирует «Европейская правда».

Как сообщалось Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН – орган, который занимается, среди прочего, вопросами прав человека – одобрил подготовленный Украиной проект решения ГА ООН по Крыму.

71 государство поддержало украинский документ, 25 проголосовали против, 77 воздержались от голосования. Большое количество воздержавшихся обусловлено в частности тем, что ряд государств не поддерживают рассмотрение в рамках третьего комитета вопросов, касающихся межгосударственных конфликтов. В то же время, против резолюции проголосовали только те, кто не считает возможным публично осуждать незаконные действия РФ.

Из 25 государств, которые проголосовали против, есть лишь три, расположенные в Европе – Россия, Беларусь и Сербия. Еще одно государство западных Балкан – Босния и Герцеговина – воздержалось. Позиция БиГ, очевидно, обусловлена тем, что сербское население имеет здесь блокирующий голос при принятии любых государственных решений.

Все другие государства Европы, включая близкие к Сербии Македонию и Черногорию, а также включая Венгрию, с которой у Украины продолжается дипломатический конфликт, поддержали украинскую резолюцию.

Из постсоветских государств против проголосовали также Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Полный перечень государств, которые проголосовали против проекта резолюции является следующим: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.