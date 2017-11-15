«Выедем в Россию со своими территориями», - нардеп от «Оппоблока» сделал сепаратистское заявление

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий сделал скандальное заявление в эфире «112 Украина». Он пригрозил уехать в Россию вместе со «своими» территориями.

Так, Балицкий и общественный деятель Дмитрий Корчинский дискутировали на тему украинских артистов, которые выступают и получают награды в России.

Во время разговора Корчинский предложил депутату и людям, которые его поддерживают, побыстрее уехать в Россию. На это «оппоблоковец» ответил довольно громким сепаратистским заявлением.

- Вы понимаете, что с такой философией уже Крым «уехал», сейчас мы не можем вернуть себе Донбасс. Мы поедем! Возможно, такие, как округ, который я представляю. Только мы выедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает? Что останется? - сказал Балицкий.

Отметим, что Евгений Балицкий — депутат VIII созыва Рады. В парламент он был избран по одномандатному избирательному округу № 80 (Запорожская область). В 2015 года вошел в парламентскую фракцию «Оппозиционного блока», а до он был в «Партии регионов».