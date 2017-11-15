Госдеп призвал Украину создать антикоррупционный суд

Украине необходимо продолжать процесс создания антикоррупционного суда, а также выполнить требования для получения следующего транша кредита Международного валютного фонда.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл, передает «Интерфакс-Украина».

- Нам было приятно видеть, что в Украине было принято несколько очень важных реформаторских законов, но еще многое предстоит сделать. Следует продолжать усилия в вопросе создания Антикоррупционного суда, - сказал он.

Митчелл также подчеркнул важность продолжения борьбы с коррупцией и продолжения реформ, в частности, в энергетическом секторе.

- Считаем необходимым обеспечить выполнение Украиной требований для получения следующего транша МВФ, - сказал он.

Митчелл подчеркнул, что США продолжают активно поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и проведении реформ.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тратить время на создание антикоррупционного суда – недопустимо. В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник заявил, что без создания спецсуда антикоррупционная реформа обречена на провал.