Правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО

Правительство Венгрии не отступится от намерений блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, если Киев не пойдет на изменение закона об образовании.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, текст выступления которого обнародован на сайте венгерского правительства 14 ноября.

- Я хотел бы заверить закарпатских венгров, что независимо от того, куда подует ветер, венгерское правительство не отступится от своей позиции. Мы будем решительно ее отстаивать не только здесь или в Киеве, но и в ЕС. А если вы следите за последними событиями - в том числе в НАТО и ЕС - вы можете увидеть признаки принципиальных действий венгерских дипломатов, - заявил глава венгерского правительства.

Заявление Орбана прозвучало после того, как стало известно, что Будапешт подтвердил свои угрозы по блокированию инициатив Украины в НАТО.

Он также подтвердил позицию, направленную на блокирование сближения Украины с ЕС и НАТО, которая до сих пор звучала только от главы МИД Венгрии Петера Сиярто.

По словам премьера Венгрии, на сегодня возможность Украины присоединиться к ЕС представляется ограниченной.

- Она хочет двигаться в сторону в ЕС, а затем ожидает чего-то со стороны ЕС. Правда заключается в том, что, ожидая чего-то от ЕС, она должна принять определенные базовые нормы сообщества, - заявил Орбан, назвав среди фундаментальных норм ЕС требование не снижать уровень прав национальных меньшинств.

- Мы не принимаем никаких дебатов, соответствует или нет новый украинский закон существующим или гипотетическим европейским нормам. Нас эти дебаты не касаются, потому что ЕС не разработал стандарты, которые предлагают набор объективных критериев, - отметил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что положительное решение Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании не снимет претензий Будапешта к Киеву.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия перешла к блокированию сотрудничества между Украиной и НАТО.