На сессии Николаевского горсовета беспорядки: в зале зажгли дымовую шашку, полиция сообщила, что здание заминировано

В четверг, 16 ноября, депутаты Николаевского городского совета собрались на 28-ю очередную сессию.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

В повестке дня 10 вопросов, которые касаются земельных отношений. В то же время, в разделе "Разное" еще пять вопросов. В частности, утверждение программы развития малого и среднего бизнеса на 2017-2018 года, утверждение регуляторных актов, присоединение к инициативе Европейского Союза "Мэры за экономическое возрастание", создание коммунального учреждения "Городской центр поддержки предпринимательства", вопрос разрешения предоставления договора займа коммунального имущества.

Предлагаем вниманию видеотрансляцию заседания:

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11:24 В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили, что анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Николаевского городского совета поступило на спецлинию 102 в 10:25.

«На место немедленно прибыли службы экстренного вызова: взрывотехники, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области и ГСЧС. Правоохранители оцепили район возможной опасности. Присутствующие, которые находились в учреждении, были эвакуированы. Работа горсовета временно приостановлена. Проводится проверка», - говорится в сообщении.

11:17 В здание горсовета никого не пускают, на входе дежурит полиция.

11:06 В итоге полицейские эвакуировали всех из сессионного зала и ожидают прибытия взрывотехнических служб.

10:52 Депутаты не хотят покидать сессионный зал.

10.40 Часть депутатов отказываются покидать сессионный зал. Люди продолжают блокировать трибуну. Казакова общается с Матейчук.

10.30 После того, как Матейчук все-таки огласила требование громады распустить Николаевский горсовет, Казакова заявила, что зал заминирован. По ее словам, в сообщении указывалось, что это сделал Александр Сенкевич. После этого Казакова позвала полицию. В этот момент кто-то из присутствующих бросил дымовую гранату. Полиция оттеснила тех, кто бросил гранату и вывела их из сессионного зала.

После объявления о заминировании зала Татьяна Казакова обратилась к активистам:

- Еще раз для всей громады: 2 миллиона гривен потеряли наших бюджетных денег. И потом не спрашивайте, где ваши отремонтированные крыши, поздравляю.

Депутат от «Нашего Края» Владислав Ентин прокричал, что «провокация не пройдет» и призвал всех депутатов оставаться в зале. К микрофону подошла депутат от «Блока Петра Порошенко» Елена Киселева, которая заявила, что не собирается никуда уходить.

- Я лично от себя заявляю, что я остаюсь в зале, я понимаю, степень ответственности и степень опасности. Кто хочет взрывать, пусть взрывают. Со своего рабочего места по ряду вопросов, которые должны пройти, я лично не уйду. И вот эта кучка детского сада, которая рвется к власти, мне точно не поможет этого сделать. И призываю остальных, - заявила она.

В этот момент кто-то попытался бросить петарду в зале. Началась потасовка.

- Маленькие трусы! Господа, если уже взрываете, то взрывайте. Что вы делаете? Вы даже петарду не можете бросить. Это попытка кого-то пройти в Верховную Раду от «Самопомощи»? Стыдно и слабо, мелко! – заявила Казакова.

10:29 Глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко выступил с просьбой предоставить слово Евгении Матейчук, однако депутаты дважды отказались предоставлять ей слово. После этого около двух десятков человек, сторонников перевыборов городского совета, вышли блокировать трибуну. При этом они разбросали под ноги депутатов монеты. Татьяна Казакова продолжает вести сессию.

10.10 Председатель заседания - исполняющая обязанности мэра Николаева секретарь городского совета Татьяна Казакова сообщила, что на сессии зарегистрировалось 32 депутата.

09.55 Перед началом заседания несколько человек попытались вывесить на трибуну городского совета баннер «аренда».