Минобороны Польши хочет снести сталинскую высотку в Варшаве: «Подарок к 100-летию независимости»

Заместитель Минобороны Польши Бартош Ковнацкий допустил возможность уничтожения сталинского небоскреба в центре Варшавы, более известного как Дворец культуры и науки, путем его подрыва.

Об этом сообщает «Новое время».

Отвечая на вопрос журналиста, смогут ли военные осуществить подрыв здания, чиновник отметил, что это будет хорошим подарком к 100-летию независимости Польши. По его словам, ведомство может взять на себя осуществление этой задачи.

- Это будет классная тренировка, классная подготовка для наших солдат, - цитируют его слова польские СМИ.

Ковнацкий считает, что Дворец культуры является символом тоталитаризма и советской оккупации Польши, но к сожалению, он зарегистрирован в реестре памятников. Кроме того, он занимает слишком большую площадь в центре города, которую можно было бы заполнить интересными с архитектурной точки зрения небоскребами, зданиями университетов, государственных учреждений и театров.

- Давайте займемся настоящей исторической политикой, которая напомнит нам о величии в нашей истории и избавимся от того, что на самом деле не связано с историей Польши, - добавил Ковнацкий.

Раскритиковал здание и глава МВД Польши Мариуш Блащак, назвав его символом российского и советского господства над Польшей.

Здание варшавского Дворца культуры и науки было введено в эксплуатацию в 1955 году, строительство продолжалось три года под руководством советского архитектора Льва Руднева. Архитектурный стиль – смесь архитектурного арт-деко, социалистического реализма и польского историзма.

Напомним, ранее вице-консул Польши сделал провокационное заявление, что «Львов — это польский город».