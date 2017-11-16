Рада приняла закон о защите бизнеса при обысках

Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия.

«За» правительственный законопроект №7275 проголосовали 312 народных депутатов.

Как сообщается на сайте Кабмина, документ был разработан совместно Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Секретариатом Кабинета Министров, Офисом бизнес-омбудсмена и другими ведомствами. Ключевые новации документа - недопустимость и недействительность доказательств, полученных при исполнении постановления об обыске, вынесенного без технической фиксации. Так же недопустимыми будут доказательства, полученные во время обыска, на который не было допущено защитника.

Кроме того, документ вводит обязательную звуко- и видеофиксацию проведения обыска. А доказательства, полученные в ходе обыска и не зафиксированные техническими средствами, признаются недопустимыми и недействительными. Запрещается изъятие оригиналов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов и мобильных телефонов субъектов предпринимательской деятельности. Также запрещается повторное возбуждение закрытых уголовных производств. В то же время законопроект обеспечивает разумные сроки производства уголовного дела. В частности, лица, права которых ограничиваются, получают право обжаловать бездействие следователя и вносить ходатайство о применении разумных сроков производства.

Вместе с тем представители бизнеса получают право на подтверждение регистрации уголовного производства. Вводится механизм аудита деятельности правоохранительных органов в направлении расследования экономических преступлений, повышается ответственность правоохранителей за неправомерные действия.