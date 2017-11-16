КП «Николаевский международный аэропорт» получил еще один сертификат авиационной безопасности

Коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» получил сертификат авиационной безопасности.

Об этом говорится на странице КП в Facebook.

«КП «НМА» получен сертификат авиационной безопасности, который подтверждает способность предприятия обеспечивать надлежащий уровень защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства и соответствие Службы авиационной безопасности КП «НМА» требованиям законодательства Украины в сфере авиационной безопасности», - говорится на странице КП.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт» возобновлена ​​работа светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы.