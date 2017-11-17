В Смеле депутаты отправили в отставку и.о. мэра из-за срыва отопительного сезона

Депутаты горсовета вечером 16 ноября отправили в отставку и.о. мэра Виктора Федоренко Смелы Черкасской области за срыв отопительного сезона в городе.

Об этом сообщает «Україна молода».

В Смела, единственном городе в области, до сих пор нет в домах отопления, закрыты школы, а ученики — на вынужденных каникулах.

Как пишет издание, в начале заседания в зале не было кворума. Под давлением общественности активисты разыскали депутатов и доставили их в городской совет на своих автомобилях. Удалось собрать 20 депутатов горсовета и группа из 14 депутатов зарегистрировала обращение относительно отставки и.о. мэра.

Как сообщили изданию в Смелянском горсовете, из 20 депутатов, присутствующих на сессии, 19 проголосовали за отставку Виктора Федоренко, и только один — против. Голосование было тайным.

Депутаты создали оперативный штаб, который возьмет на себя ответственность за ситуацию в Смеле и будет заниматься запуском отопления в городе.

Федоренко официально находится на больничном, поэтому сможет оспаривать свою отставку в суде.

Напомним, что 5 октября, 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий.

После этого около 2 тысяч жителей Николаева 8 октября вышли на главную площадь Николаева на вече в поддержку Александра Сенкевича. Участники митинга почти единогласно проголосовали за то, чтобы требовать от Верховной Рады Украины роспуска всего Николаевского городского совета и назначения внеочередных выборов как мэра Николаева, так и депутатов городского совета.