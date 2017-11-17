По заявлению нардепа Мосийчука Генпрокуратура открыла еще одно дело на главу НАБУ Сытника

Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек.

Об этом сообщает в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«По моему депутатскому обращению Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого «рюкзачного дела» вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова», - пишет депутат.

Как отмечается в ответе ГПУ на запрос, дело возбуждено 9 ноября по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах).

Напомним, НАБУ завела дело на Луценко по делу о незаконном обогащении, а в ГПУ в ответ завели дело на Сытника.

Как известно, Рада сняла неприкосновенность с Мосийчука и дала разрешение на его арест. Перед этим Генпрокурор Украины Виктор Шокин показал в зале видео, на котором Мосийчук получает взятку. За это он обещает договориться о добыче неназванных полезных ископаемых с экологами и правоохранителями. Также он говорит, что деньги нужны партии на выборы.

Сам Мосийчук называет видео сфальсифицированным и отвергает все обвинения. Ляшко утверждает, что не будет покрывать Мосийчука, если тот действительно виноват, но возмущается процедурой снятия неприкосновенности и тем, что ему и Мосийчуку не дали во время этого слова. Позже спецназ «Альфа» вывели Мосийчука из Рады и обыскали его автомобиль.

Отметим, что Генпрокуратура подозревает нардепа Мосийчука в совершении преступлений сразу по пяти статьям УК.