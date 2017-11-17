«Не закупались, а брались в аренду», - Новоторов об «исчезнувших» домиках для новогодней ярмарки в центре Николаева

Домики, которые в прошлом году устанавливала мэрия Николаева на Соборной площади для проведения новогодней ярмарки не закупались, а были взяты в аренду.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов, комментируя заявление Татьяны Казаковой о том, что домики для проведения ярмарки исчезли.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что исполняющая обязанности мэра Николаева секретарь городского совета Татьяна Казакова заявила, что будет проведено служебное расследование относительно того, куда пропали конструкции для проведения ярмарки, которые находились у КП.

– Закупало ли предприятие домики? Нет не закупало. Был заключен договор о сотрудничестве с предпринимателем, который должен был обеспечить реализацию новогодней ярмарки. Общая сумма договора – 178 тысяч гривен. Это не только за аренду домиков, но и за оборудование. Предприниматель привез свои 40 домиков, и разрешил нами ими пользоваться. 3 апреля у нас закончилось право распоряжаться этими домиками и где-либо их использовать, - заявил Новоторов.

Согласно условиям договора, предприниматель должен был не только сдавать в аренду домики и оборудование для их обогрева и обустройства работы. Так, на основании выданной ему доверенности арендодатель домиков мог заниматься организацией самой ярмарки - поиском предпринимателей-участников ярмарки, координацией взаимодействия предпринимателей с городской властью.

Что касается обустройства ярмарки в этом году, то, по словам Новоторова, коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях не является ее организатором.

– Никакого отношения к переговорам по организации празднования этого Нового года, наше предприятие не имеет. У нас был эксперимент в начале этого года и больше мы не участвуем. Для того, чтобы принимать участие в подобных мероприятиях, нам нужно иметь какое-то материальное имущество. Те, же домики, которые принадлежали бы предприятию. Плюс, для того, чтобы организовывать торговлю на улице, нам нужно оборудование для обогрева, которого у нас тоже нет, потому что в их наличие нет необходимости для выполнения функций КОПа. Закупать их для того, чтобы поторговать один месяц на площади – экономически нецелесообразно, - рассказал Новоторов.

Однако КП может рассмотреть предложение организаторов ярмарки на площади Соборной и возможно примет в ней участие.

– Если будут условия, которые нам предоставят, к примеру, те же домики будут сдаваться в аренду, то КОП может рассмотреть вариант участия в новогодней ярмарке. Но только, если это будет интересное бизнес-предложение, - пояснил Новоторов.

Также директор КП добавил, что по причине того, что на данный момент остаются не урегулированными спорные моменты с предпринимателем, который в прошлом году предоставил в аренду для организации ярмарки свое имущество, домики находятся на территории коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях в качестве залога.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве к Новому году почти за 3 миллиона гривен купят 22-х метровую елку с иллюминацией. Также на площади планируют обустроить ледовый каток, к работам по обустройству которого уже приступили.