«Минирование сделано властью «по-новому», - Сенкевич высказал свое мнение по поводу событий на «земельной» сессии в горсовете

Экс-мэр Николаевского городского совета Александр Сенкевич заявил, что в заминировании здания горсовета, которое произошло 16 ноября в ходе «земельной» сессии участвовала николаевская власть «по-новому».

Об этом он рассказал в комментарии для «Преступности.НЕТ».

Он заявил, что за действия активистов ему не стыдно, однако «за действия депутатов и секретаря городского совета – за это реально стыдно», а именно за то, что они лишили общественность права выступить во время сессии.

Также Сенкевич напомнил, что в свое время сам не препятствовал таким выступлениям, и что бывший городской голова Юрий Гранатуров тоже не обделял граждан Николаева правом высказать свое мнение. Кроме этого он заявил, что депутаты в очередной раз показали свое отношение к николаевцам.

- Даже Гранатуров, не будем ставить его в пример, но даже этот человек когда я был его критиком, давал мне возможность выступить, как обыкновенному активисту с трибуны горсовета критиковать бюджет и так далее. А вчера произошел прецедент, когда главенствующий на сессии не дал возможность громаде обратится – раз, второе – депутаты вчера своим «двойным» голосованием показали свое отношение к николаевцам, то есть они сказали «нет, не выступят его ребята, не выступят», - прокомментировал Сенкевич.

Кроме того, Сенкевич сравнивает действия активистов на сессии с украинским Майданом, а главной причиной называет то, что у людей забрали возможность отстоять свою позицию.

- С чего начался Майдан вы помните? С того, что студентам не дали возможности выступить и отстоять свою позицию... тоже самое было и здесь: людям не дали выступить. Это минирование, я считаю что оно сделано властью «по-новому», то есть: нас заминировали и все вышли, зашли только нужные, продолжили сессию без прямой трансляции на сайте городского совета...я не смог посмотреть, что там происходило и как принимались решения, - отметил экс-мэр.

Однако, Сенкевич утверждает, что у представителей гражданского общества была некая договеренность с и.о. городского головы Татьяной Казаковой о возможности обратиться к депутатам об обращении в ВРУ о роспуске Николаевского горсовета и назначения новых выборов в Николаеве. Однако после начала сессии «что-то поменялось в ее голове и она решила не давать». Также он считает, что николаевская власть «по-новому», а ее представляет «БПП», «Наш край», и «Оппозиционный блок» – работают в унисон и оппозиции как таковой нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 ноября сторонники экс-мэра Александра Сенкевича пытались сорвать сессию городского совета и неизвестный бросил дымовую шашку.