Комитет ВРУ вернет прошение ОГА о перевыборах в Николаевском горсовете

Экс-городской голова Николаевского горсовета Александр Сенкевич заявил, что комитет Верховной Рады Украины вернет прошение Областной государственной администрации города о перевыборах в Николаевском горсовете.

Об этом он сообщил в комментарии для «Преступности.НЕТ».

Причиной этому послужило то, что само прошение было подписано не председателем Николаевской области Алексеем Савченко, а заместителем губернатора Вячеславом Бонем.

- Согласно Закону Украины подання может подавать глава облгосадминистрации. Глава комитета сообщил, что действительно на их комитет приходило данное письмо, но оно было подписано товарищем Бонем, а он не является главой облгосадминистрации. И то, что на тот момент он был и.о. – не имеет значения, - сообщил Сенкевич.

Кроме этого, экс-мэр не верит в то, что Верховная Рада проголосует за перевыборы в Николаевском городском совете, так как Президент Украины, по его мнению, пытается создать иллюзию безальтернативности выбора.

- Я отношусь скептически, я вижу, то что происходит в Николаеве, это план действий Президента Украины – это желание создать иллюзию отсутствия выбора. Я не думаю, что Президент и пропрезидентская сила наберет какие-то плюсы в Николаеве. Я думаю, что администрация Президента не сильно вообще рассчитывает на Николаев, - заявил он.

Также, что касается подписей николаевцев на счет перевыборов в горсовет, которые Сенкевич и его сторонники собирали на общественных вече экс-мэр передал их в Верховную Раду Украины, однако при подаче подписей «нам сказали, чтобы подписи принесли вместе с проектом по назначению перевыборов».

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что давно уже отправил в Верховную Раду прошение о проведении перевыборов Николаевского городского совета.