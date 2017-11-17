«Не позволим разговаривать с нами в тоне шантажа»: Гройсман о заявлении правительства Венгрии

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти поддерживают и обеспечивают права национальных меньшинств в Украине, указав при этом, что никому не позволит разговаривать в тоне шантажа.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Относительно обращения различных правительств разных стран к Украине. В частности, когда мы слышали о том, что речь шла о законе об образовании, где есть языковой аспект, я говорил об этом неоднократно, мы толерантная демократическая страна. Мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств. Но нужно помнить, что это Украина и наш родной язык украинский и он требует уважения абсолютно всех граждан Украины. Мы никому не позволим, как великая европейская 45-миллионная страна, разговаривать с нами в тоне шантажа. Это должна быть наша общая позиция: и парламента, и президента, и правительства. Я на этом акцентирую. Мы будем это отстаивать. Мы дружеские, демократические, но уважайте нас, потому что мы уважаем всех других наших друзей, партнеров и соседей», — сказал премьер, выступая в ходе часа вопросов к правительству в пятницу в Верховной Раде.

Напомним, ранее правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.