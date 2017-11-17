В Кабмине начали обсуждение вопроса о задолженности на «Николаевском судостроительном заводе»

В пятницу, 17 ноября, в Кабмине состоялось заседание рабочей группы по вопросу решения проблемы с задолженностью по зарплате на Николаевском судостроительном заводе (заводе им. 61 Коммунара).

Об этом сообщает народный депутат Александр Жолобецкий на своей странице в Фейсбуке.

В ходе заседания была создана новая рабочая группа по решению вопросов по погашению задолженности по заработной плате перед заводчанами, в которую вошли Александр Жолобецкий, Игорь Бриченко, представители СНБО, Минобороны, «Укроборонпрома», Министерства экономики. Также рабочая группа решила за две недели разработать проект распоряжения Кабинета министров о демилитаризации крейсера «Украина».

Сообщается, что один из нардепов запросил от «Укроборонпрома» концепцию сохранения и развития завода, включающую в себя и план загрузки заказами, которая должна быть предоставлена в течение 10 дней.

Также во время совещания обсуждалась возможная инициатива разработки ряда законопроектов об отчуждении незадействованных в работе завода территорий и основных фондов для передачи их в коммунальную собственность либо выставления на открытые торги.

«На сегодня я, в принципе, доволен промежуточным результатом, который принесли мои активные действия и поддержка и понимание со стороны Президента, Премьер-Министра. Уверен, что все наши совместные усилия приведут к разрешению проблемной ситуации, прежде всего, по выплате долгов заводчанам, а потом и с нормализацией работы судостроительного завода», – сообщил Жолобецкий.

«Благодарю Степана Ивановича Кубива, который очень профессионально и уверенно модерировал наше совещание. Благодарю моих коллег - Игоря Бриченко за непосредственное участие в совещании, а Тараса Креминя и Бориса Козыря за поддержку и готовность бороться за интересы заводчан вместе с нами», – поблагодарил коллег нардеп.

Ранее сообщалось, что 15 ноября, работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.

Напоминаем, что Гройсман пообещал обратиться в «Укроборонпром» из-за ситуации с долгами по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе».