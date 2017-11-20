На капстроительство и развитие Николаева в бюджете на 2018 год останется чуть более 300 миллионов гривен, - Казакова

Бюджет развития Николаева на 2018 год составит только 60-65% от бюджета развития на 2017 год, так как увеличились затраты на защищенные статьи.

Об этом в комментарии журналистам рассказала исполняющая обязанности мэра Николаева секретарь городского совета Татьяна Казакова.

- Если мы распределяли в прошлом году до 500 миллионов (на 2017 год, - ПН), то в этом году это 330 миллионов (на 2018 год). Это 60-65% (если сравнивать 2017 и 2018 года, -ПН). Это потому что общий фонд , а это защищенные статьи, увеличился. Фонд заработной платы увеличился, какие-то другие моменты. То есть требования государства, о том, как мы должны защищать и как незащищенные статьи должны быть у нас предусмотрены – это в первую очередь общим фондом отработано. Все что на капитальное строительство, развитие и так далее, то на это останется 306 миллионов (в бюджете 2018 года), - заявила Казакова.

Напомним, что во время отчета руководителей управлений сферы жилищно-коммунального хозяйств выяснилось, что по результатам работы за девять месяцев этого года Департамент ЖКХ освоил бюджет на 49%, а управление капстроительства на 35%.

Также ранее сообщалось о том, по причине того, что изменились требования к проектной документации, по которой проводятся строительные работы, департамент жилищно-коммунального хозяйства и администрации районов города Николаева не могут выполнять капитальные ремонты дорог и ряда объектов, в августе планировали поменять капремонты на текущие ремонты.

Справка:

Согласно с Бюджетным кодексом Украины Государственный бюджет состоит из двух фондов: общего и специального. В общий фонд относят средства, предназначенные для реализации общих функций, а к специальному - средства, имеющие конкретное назначение, в том числе внебюджетные средства бюджетных учреждений и организаций.