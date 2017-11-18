США намерены продать Польше противоракетные системы «Patriot» стоимостью 10,5 миллиардов долларов

Государственный департамент США одобрил поставку Польше противоракетных систем «Patriot» на сумму $10,5 миллиардов.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Это соглашение позволит Польше проводить совместные воздушные учения и противоракетные операции с союзниками НАТО: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией, которые также имеют на вооружении ракеты «Patriot», - заявили в Госдепе.

Окончательное решение о продаже ракет Польше должен принять Конгресс США. Как известно, ранее министр обороны Польши Антони Мацаревич заявил, что первые ракетные комплексы «Patriot» появятся в стране в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО недовольны прогрессом реформ в Украине.