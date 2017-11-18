В конкурсе на высокие госдолжности побеждают члены этой же конкурсной комиссии, – СМИ

Программа журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях» выяснила, что сразу два члена конкурсной комиссии одержали победу на высокие государственные должности благодаря голосованию своих коллег из этой же комиссии.

Об этом говорится в выпуске «Самоконкурс» прогаммы «Схемы: коррупция в деталях».

Журналисты программы «Схемы» (совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») несколько месяцев подряд наблюдали за заседаниями конкурсной комиссии, и обнаружили, что сразу два члена этой комиссии одержали победу на высокие государственные должности благодаря голосованию своих коллег из этой же комиссии. Это Артем Янчук, который стал госсекретарем Минздраву, и Владимир Куприй, который победил в должности первого заместителя председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.

Как известно, одна из после майданных реформ – реформа госслужбы. Она предусматривала, что чиновников высшей категории будет выбирать специальная комиссия на конкурсной основе. Раньше их просто назначали Кабмин, президент или парламент.

«Цель очень проста: открыть доступ качественным специалистам должностям государственной службы и завершить эру коррупционных назначений», – объяснял тогда цель проведения таких конкурсов эксперт платформы «Реанимационный пакет реформ» Николай Выговский.

«Во время этих конкурсов «Схемы» наблюдали за многими недостатками реформы. Показали, как, несмотря на многочисленные ошибки в письменном задании, комиссия все равно выбрала соратника президента Алексея Савченко на должность председателя Николаевской облгосадминистрации - и это только один из примеров», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналисты обвинили председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в безграмотности.

Напомним, что Рада ушла на серьезный шаг – отменила необходимость проводить конкурсы при выборе глав областей и районов. То есть, частично отменила реформу. На остальные же государственных должностей комиссия продолжает проводить конкурсы. Дошло до того, что на них начали побеждать сами члены комиссии.