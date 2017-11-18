В Харькове иномарка выехала на встречку и врезалась в автобус: водитель легковушки погиб, пятеро пассажиров в больнице

В Харькове в результате ДТП погиб водитель иномарки, еще пятеро пассажиров автобуса с ушибами и закрытыми черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу.

Об это сообщает отдел коммуникаций Харьковской полиции.

«Авария произошла 18 ноября в 00:20 на Кольцевой дороге. 35-летний водитель автомобиля «BMW» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом «БАЗ»», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а водитель иномарки был доставлен в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи Харькова. От полученных травм он скончался в реанимационном отделении. Другие пострадавшие: три человека и две женщины, также были доставлены в больницу с незначительными повреждениями.

Следователями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Обстоятельства происшествия устанавливаются.