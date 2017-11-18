В Харькове иномарка выехала на встречку и врезалась в автобус: водитель легковушки погиб, пятеро пассажиров в больнице

В Харькове в результате ДТП погиб водитель иномарки, еще пятеро пассажиров автобуса с ушибами и закрытыми черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу.
Об это сообщает отдел коммуникаций Харьковской полиции.
«Авария произошла 18 ноября в 00:20 на Кольцевой дороге. 35-летний водитель автомобиля «BMW» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом «БАЗ»», – говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а водитель иномарки был доставлен в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи Харькова. От полученных травм он скончался в реанимационном отделении. Другие пострадавшие: три человека и две женщины, также были доставлены в больницу с незначительными повреждениями.
Следователями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось о том, как вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.
Отметим, анализы виновницы смертельного харьковского ДТП показали, что она употребляла наркотики. Позже Киевский районный суд Харькова арестовал Алену Зайцеву на 2 месяца.