Первый замглавы Николаевского облсовета требует выделить «депутатские деньги» украинофобу Скорому

Иван Кухта Первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель пропрезидентской партии БПП Иван Кухта потребовал у вице-губернатора Александра Кушнира поспособствовать выделению средств депутату-украинофобу Николаю Скорому на реализацию полномочий.

Об этом свидетельствует обращение Кухты к облгосадминистрации, сообщает издание «Мой город».

В письме Кухта отметил, что к нему обратились представители Новоукраинской и Калужской территориальных громад Березнеговатского района с просьбой поспособствовать выделению денег депутату Скорому. Первый замглавы облсовета заявляет, что Скорый все ранее выделенные «депутатские деньги» направил на решение социальных проблем района. Однако сейчас отказ в выделении средств со стороны облгосадминистрации пагубно влияет на авторитет всех органов исполнительной власти, а также на имидж главы ОГА Алексея Савченко.

«Считаю, что поведение Скорого Н.В. является недопустимым для депутата областного совета, но рядовые граждане, которые рассчитывают на получение этих средств, не должны быть заложниками сложившейся ситуации», - пишет в обращении Кухта.

Поэтому он просит Кушнира принять все необходимые меры, чтобы депутату Скорому были выделены денежные средства.

В декабре 2015 года Скорый не поднялся, когда в сессионном зале областного совета заиграл Гимн Украины. После этого он не появлялся на комиссиях, не ходил на сессии, в связи с чем депутат Юрий Кормышкин призывал его сложить мандат.

Стоит отметить, что тогда глава облсовета Виктория Москаленко также заявила, что обращается в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку поступку Скорого. В итоге даже было открыто уголовное производство. Однако до сих пор ни от Москаленко, ни от представителей правоохранительных органов не поступило никакой информации относительно судьбы этого производства.

Напомним, 29 ноября 2016 года в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета разгорелся скандал с пришедшим впервые за год на заседание депутатом Николаем Скорым. Он допустил высказывания против «бандеровского флага», с которым «во Львове встречали фашистов». Однако не понятно, какой именно флаг Скорый имел ввиду - красно-черный или флаг Украины. После чего в СБУ заявили, что вызвали Скорого на допрос. Также сообщалось, что прокуратура завела уголовные дела на депутата Николаевского облсовета Скорого по «экономическим» статьям.