Администрация президента Польши случайно назвала президента Украины Виктором Порошенко

На англоязычной странице официального сайта президента Польши Анджея Дуды президентом Украины был назван Виктор Порошенко.

Соответствующая новость была размещена еще 11 ноября, но ошибка до сих пор была незамеченной, пишет «Европейская правда».

«Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил свои пожелания в День независимости Польши», - говорится в сообщении.

Возможно, в администрации польского президента перепутали имя действующего президента Украины с экс-главами страны Виктором Януковичем и Виктором Ющенко.

Напомним, что до сих пор президент Польши не был замечен в забавных оговорках. Вместе с тем министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в январе сообщил о встрече в Нью-Йорке с министрами около 20 различных государств, и среди них – Сан-Эскобара, которого нет на политической карте мира.