Польша не пустила в страну украинского чиновника – официальный Киев в ответ вызвал посла Варшавы

Секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечивания памяти участников Антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета сообщил, что его не пропустили пограничники в Польшу.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По его словам, причин ему не объяснили, указав лишь, что запрет установлен на год, а немецкая виза, по которой он пытался пересечь границу, будет аннулирована. Шеремета сообщил, что целью его поездки в составе украинской группы было посещение украинского военного кладбища в городе Ланцут для почтения памяти около 400 украинских воинов Украинской галицкой армии и Армии Украинской Народной Республики.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о вызове посла Польши в Украине из-за сообщения об отказе польских пограничников пропустить на территорию страны Святослава Шеремету.

«Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шереметы в Польшу», - написала пресс-секретарь МИД Беца.

Официальных комментариев польских пограничных служб или МИД Польши о запрете въезда Святославу Шеремете пока нет. Святослав Шеремета ранее предположил, что его фамилия может попасть в так называемый список запрещенных к въезду в Польшу граждан Украины. Польские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского сообщали, что формируется список украинцев, которым запретят въезд в Польшу из-за «антипольских взглядов».