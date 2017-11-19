«Готов и возглавить новое правительство, если это нужно», - Саакашвили заявил о премьерских амбициях

Бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили на вече сторонников партии «Рух новых сил» в воскресенье заявил, что не против стать премьер-министром Украины.

Об этом сообщает «Левый берег».

- Если власть не работает, народ должен сам стать властью. Никто, кроме самих украинцев, не будет их спасать. На наших восточных рубежах враг, на западных - много друзей, но есть и конкуренты. Поэтому никто, кроме украинцев не будет их спасать, - заявил Саакашвили.

- Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это. Мы должны найти новых людей, чтобы они [власть] не говорили: "Если не мы, то кто?" Есть много людей, талантливых, работящих, патриотических украинцев... Давай работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно, - сказал Саакашвили.

Люди, которые пришли на собрание, встретили эти слова аплодисментами.

Стоит отметить, что еще несколько недель назад Саакашвили говорил, что ему не нужно никаких должностей в Украине.

Ранее сообщалось, что 10 сентября Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили за прорыв государственной границы Украины грозит только штраф.