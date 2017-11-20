«Избили и замотали скотчем глаза», - грузинский журналист рассказал о депортации из Украины

Журналист грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаз Шавшишвили, которого на днях депортировали из Украины в Грузию, дал интервью по скайпу.

Прямое включение транслировал в понедельник на своей странице в Facebook народный депутат, один из лидеров партии «Рух новых сил» Юрий Деревянко.

По словам Шавшишвили, 17 ноября в его дом ворвались спецназовцы СБУ, избили ногами, замотали скотчем глаза и увезли в аэропорт. Мужчина пожаловался, что у него носом шла кровь.

Шавшишвили рассказал, что в аэропорту к нему подошел человек и сказал, что ему на 3 года запрещен въезд в Украину. Депортированный утверждает, что причины такого запрета ему никто не назвал.

После этого, по словам Шавшишвили, его три часа везли на вертолете. Доставили в Одессу, где вместе с другими гражданами Грузии посадили на паром до Грузии.

Мужчина утверждает, что ничего не нарушал в Украине и имел право находиться в стране. Здесь у него работа, которой он занимается уже три года.

По словам Шавшишвили, руководил операцией по его изгнанию из страны начальник Управления госохраны Валерий Гелетей.

Депортированный пожаловался, что в результате побоев у него сейчас болит лицо и руки.

«Они выкрали меня», — подчеркнул он в конце рассказа.

Напомним, в Киеве спецназ Нацполиции задержал журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» и Народного героя Украины.