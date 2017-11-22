Председатель Запорожской ОГА распустил антикоррупционную комиссию, которая уличила его в нарушениях

Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль распустил антикоррупционную комиссию при ОГА, в которой ранее рассказали о его незаконном обогащении.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Губернатор Запорожья подписал соответствующее распоряжение после публикаций в СМИ относительно обращения председателя комиссии в САП, ГПУ и НАЗК с заявлениями о совершении им уголовных преступлений. Брыль утверждает, что он подписал распоряжение об отмене антикоррупционной комиссии при ОГА исключительно из-за того, что в ее работе выявили ряд нарушений.

«Со временем в деятельности комиссии начали доминировать субъективизм и сведения личных и деловых интересов тогдашнего руководителя комиссии Дмитрия Марченко. Поскольку фактически комиссия была преобразована в инструмент бизнес-«разборок», весной 2017 года сменили руководителя комиссии. И вместо Дмитрия Марченко комиссию возглавил запорожский журналист Сергей Сидоров», - пишет председатель Запорожской облгосадминистрации.

Он утверждает, что комиссия продолжала от имени ОГА направлять заявления и обращения, направленные на предоставление незаконных преимуществ в хозяйственной деятельности одних субъектов и препятствование деятельности других.

В то же время Сергей Сидоров заявил, что эти обвинения «не имеют отношения к действительности», а именно распоряжение председателя ОГА – «не что иное, как реакция на обращение комиссии, подписанное задним числом». Он рассказал, что узнал о роспуске антикоррупционной комиссии на сайте ОГА.

- Хотя в соответствии с Положением об антикоррупционной комиссии, решение о ее отмене, как и внесении изменений в Положение могут проводиться только по согласованию с председателем комиссии. Этого сделано не было. Поэтому сейчас нами рассматривается вопрос об обращении в суд, - подчеркнул Сидоров.

Он добавил, что если органы, к которым направлены заявления о совершении председателем Запорожской ОГА уголовных правонарушений, их не будут рассматривать из-за распоряжения Брыля об отмене комиссии, Сидоров их продублирует как физическое лицо.

Напомним, что ранее Константин Брыль заявил, что Россия готовит дестабилизацию ситуации в области и ей в этом помогают местные чиновники.