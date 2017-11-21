«Не верьте вранью и слухам», – мэр Одессы ответил на информацию о российском гражданстве

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что распространение информации о наличии у него российского паспорта – это провокация.

Об этом сообщает «Думская».

«Не верьте вранью и слухам», — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Труханов уточнил, что ранее уже отвечал на все вопросы о его возможном втором гражданстве и готов сделать это снова.

Ранее стало известно, что в базе данных Федеральной налоговой службы России указан человек, имя, дата и место рождения которого совпадают с соответствующими данными мэра Одессы.

Если ввести в форму личные и паспортные данные этого человека, то также можно получить идентификационный номер плательщика налогов. Если информацию ввести с ошибкой, номер не появляется.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины, проверяя появившуюся в СМИ информацию о наличии у Труханова паспорта РФ, заявила, что не нашла у него российского гражданства.

Отметим, что позже мэр Одессы Труханов показал документы об отсутствии у него российского гражданства.