Беларусь объявила персоной нон грата советника украинского посольства – Украина ответила тем же

Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова.

Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин, передает БЕЛТА.

По информации БЕЛТА, «задержанный в Беларуси гражданин Украины Павел Шаройко подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси».

- За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата, - сообщил Побяржин.

- 25 октября в Министерство иностранных дел Беларуси направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против нашего государства. Через несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическим ведомством был проинформирован посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не разглашать, - добавил официальный представитель КГБ.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Об этом «Европейской правде» заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В ответ на такое решение Минска украинский МИД сообщил белорусской стороне об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.

- МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну, - заявила она.

Позже стало известно, что МИД выслало на родину первого секретаря посольства Беларуси в Украине. Об этом сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

По ее словам, этот человек уже покинула страну. Пресс-секретарь подчеркнула, что такой шаг МИДа – «зеркальный ответ» на объявление персоной нон грата в Беларуси советника посольства Украины в этой стране Игоря Скворцова.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже. Позже в КГБ Беларуси заявили, что украинский журналист задержан по подозрению в шпионаже.