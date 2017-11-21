В Генпрокуратуре назвали фейком итальянский фильм о «грузинском следе» в расстрелах на Майдане

Предварительная проверка показала, что фильм, который показали на итальянском телеканале «Канал 5» под названием «Украина – скрытые истины», является информационным вбросом, фейком.

Об этом во время брифинга 21 ноября касательно результатов расследования «дел Майдана» заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает «112-Украина».

По его словам, несмотря на стандарты журналистской этики и важность проверки информации из разных источников, журналисты (авторы этого фильма) не обратились ни к департаменту спецрасследований, ни к ГПУ в целом. Это, по мнению Горбатюка, вызывает первое сомнение.

- Там названы трое грузин, которые указывают, что они вели стрельбу. Они прибыли в Украину в январе и дальше находились в гостинице "Украина". Проверка показала, что они не только в этом отеле (не были, - ред.), но и вообще на территорию Украины не заезжали, – отметил он.

Кроме этого, заявил Горбатюк, показания грузин про "стрельбу на две стороны" (по убийствам правоохранителей и протестующих) не совпадают с заключениями экспертиз и следственных экспериментов.

- Во многих моментах, где они излагают обстоятельства развития событий, нет соответствия действительности, – отметил он.

- Предварительные данные проверки свидетельствуют, что те, кто создавали этот фильм, совсем не пытались установить истину, – убежден начальник департамента спецрасследований ГПУ.

Отметим, несколько дней назад итальянские СМИ заявили, что нашли "грузинский след" в расстрелах на Майдане.

Напомним, за преступления против Евромайдана в тюрьму сел лишь один человек.