Диктатор Зимбабве после 37 лет правления покинул президентский пост

Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул свой пост.

Об этом сообщает «ВВС».

Известие об отставке объявил спикер парламента страны Джейкоб Муденда. По его словам, о своей отставке Мугабе известил депутатов в письменном виде.

«Я, Роберт Габриэль Мугабе, в соответствии с пунктом 96 конституции Зимбабве настоящим заявляю о своей отставке», - говорится, в частности, в тексте письма, который Муденда зачитал депутатам.

Полный текст президентского письма появился в сети, однако сам Мугабе еще не делал никаких публичных заявлений по этому поводу. После прочтения письма в зале заседаний парламента депутаты устроили овацию. А после того как новость об отставке облетела СМИ, в столице Зимбабве Хараре и других городах страны начались массовые празднования.

Мугабе возглавил страну практически сразу после обретения независимости в 1980 году. После того как Зимбабве – тогда еще Южная Родезия – перестала быть британской колонией, Роберта Мугабе избрали премьер-министром.

Уже через два года Мугабе обвинил оппозицию в попытке устроить переворот. Начались жестокие чистки. Тысячи зимбабвийцев были убиты северокорейскими военными, которых Мугабе призвал для борьбы с оппонентами. В 1987 году Роберт Мугабе переписал конституцию. Так он стал уже президентом Зимбабве и значительно нарастил влияние.

В 2000 году страна погрузилась в затяжной экономический кризис. Все началось после того, как Мугабе приказал изъять все фермы, которыми владели белые. Затем наступила гиперинфляция – зимбабвийский доллар обесценился во много раз. В 2008 году в Зимбабве снова прошли выборы. И на этот раз Мугабе с трудом победил лидера оппозиции Моргана Цвангираи. Он смог выйти вперед лишь во втором туре. В ходе всей президентской кампании сторонники Цвангираи подвергались жестоким преследованиям.

Роберт Мугабе женился на Грейс Маруфу – женщине, которая на 40 лет младше его самого. Многие посчитали это ошибкой, однако сам Мугабе всегда преподносил жену как свою возможную преемницу. В ноябре 2017, когда Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву, зимбабвийские военные выступили против этого решения.

17 ноября военные взяли под стражу Роберта Мугабе и его семью. При этом военные настаивали, что переворота не произошло, и заявляли, что Мугабе и его родным ничего не угрожает. Правящая партия ЗАНУ-ПФ сместила Мугабе с поста своего лидера и выдвинула ему ультиматум: покинуть пост президента добровольно или лишиться кресла в результате импичмента. Однако 19 ноября Мугабе выступил с обращением к нации и заявил, что не собирается покидать пост. Во вторник парламент должен был начать процедуру импичмента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Зимбабве задержали американскую журналистку, которая назвала местного диктатора гоблином.