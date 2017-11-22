Суд определился с датой рассмотрения иска экс-мэра Сенкевича на объявленный ему «импичмент»

В Центральном районом суде назначили рассмотрение иска Александра Сенкевича об отмене решения Николаевского городского совета «О досрочном прекращении полномочий городского головы» на 25 декабря 2016 года.

Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Как известно, 5 октября, 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий. 12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».

Иск Сенкевича будет рассматривать судья Александр Чулуп.

Стоит добавить, что 16 декабря нардепы поддержали законопроект №5496, которым предусмотрено объявить 25 декабря выходным днем из-за празднования Рождества католиками. 21 ноября законопроект подписал глава Верховной Рады Андрей Парубий и передал на подпись Президенту. В случае подписания Порошенком законопроекта, вероятно, что заседание может быть перенесено из-за выходного.

Напомним, после выражения депутатами недоверия Сенкевичу около 2 тысяч жителей Николаева 8 октября вышли на главную площадь Николаева на вече в поддержку Александра Сенкевича. Участники митинга почти единогласно проголосовали за то, чтобы требовать от Верховной Рады Украины роспуска всего Николаевского городского совета и назначения внеочередных выборов как мэра Николаева, так и депутатов городского совета.