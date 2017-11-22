Порошенко подписал скандальную судебную реформу

Президент Петр Порошенко в среду, 22 ноября, подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Это крупнейшая реформа процессуального законодательства за время независимости Украины и крупнейший законопроект в истории Верховной Рады.

Банковая указывает, что законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. При этом отдельные нормы закона вызвали неоднозначную реакцию.

Например, НАБУ обеспокоено в связи с изменением статьи 219 УПК Украины, согласно которой сроки досудебного расследования будут отсчитываться с момента внесения ведомостей в Единый реестр, а следователь будет обязан закрыть дело в случае завершения установленных сроков, даже если преступление не раскрыто. После завершения срока досудебного расследования привлечь преступника к уголовной ответственности будет невозможно.

Законопроект регулирует вопрос деятельности нового Верховного Суда как единой кассационной инстанции в Украине и Высшего суда по интеллектуальной собственности.

Кроме того, этим же законом депутаты предусмотрели создание единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (электронного судопроизводства). "Электронный суд" обеспечивает обмен документами (отправку и получение документов) в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Суд сможет направлять судебные решения, повестки, и другие процессуальные документы участникам судебного процесса на их официальные электронные адреса.

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о ее создании и обеспечении функционирования.

Еще одно новшество законопроекта - институт приказного производства в хозяйственном и гражданском видах судопроизводства для взыскания задолженности с граждан. По заявлению лица, которому принадлежит право требования о взыскании неоспариваемой денежной задолженности по письменным договорам, которая не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (160 000 гривен), суд выдает судебный приказ о взыскании задолженности с должника.

Приказное производство в гражданском судопроизводстве может быть применено для рассмотрения требований о взыскании алиментов, о долгах за жилищно-коммунальные услуги, о возврате стоимости товара ненадлежащего качества, о взыскании физическим лицом неоспариваемой задолженности с юридического лица или физического лица-предпринимателя.