Нардеп от Николаевщины опроверг заявление замминистра юстиции об отсутствии жалоб на «Агрофирму Корнацких» в Антирейдерском штабе

Народный депутат от партии «Наш край» Вадим Пидберезняк опроверг заявление замминистра Юстиции Елены Сукмановой о том, что на заседании Антирейдерского штаба в Киеве не рассматривался вопрос о земельном конфликте в Первомайском районе Николаевщины между «Агрофирмой Корнацких» и 773 жителями города.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, в ходе визита в Николаев Елена Сукманова рассказала журналистам, что земельный конфликт между «Агрофирмой Корнацких» и 773 жителями города не рассматривался на заседаниях Антирейдерского штаба, так как о нём никто не заявлял. Её слова подтвердил нардеп Иван Мирошниченко.

Однако по словам Пидберезняка, 15 сентября, в ходе заседания антирейдерского штаба при правительстве, он рассказал присутствующим о происходящем в Первомайском районе.

«Сообщаю, что 15 сентября я лично участвовал в работе соответствующего заседания штаба при правительстве, на котором обратился и заявил от имени пострадавших бюджетников, у которых Корнацкий отбирает землю, о незаконных действиях Корнацкого и сотрудников Генпрокуратуры», - говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время каждый год летом в Первомайском районе происходят фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайшиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур являются 1,5 тысячи гектар земли.