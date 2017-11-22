Вакарчук вошел в тройку лидеров президентской гонки, - опрос

Первую пятерку кандидатов на президентских выборах, если бы они происходили сейчас, составили бы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное 28 октября - 14 ноября Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии, социологической группой «Рейтинг» и Центром Разумкова.

Следующую пятерку составили бы Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Андрей Садовый, Валентин Наливайченко и Олег Тягнибок.

Арсений Яценюк получил меньше всего поддержки респондентов среди предложенных кандидатов. При этом опрошенные склоняются к мнению, что президентом останется Порошенко (19,2%).

В то же время, партийные предпочтения не совпадают с рейтингом лидеров политических сил.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее к опросу воскресенье, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий: «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Оппозиционный блок», «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, партия «За Жизнь» Вадима Рабиновича. При этом партия Тимошенко лишь немного опередила бы партию Порошенко.

«Радикальная партия» Олега Ляшко и «Самопомич» мэра Львова Андрея Садового гипотетически имеют шансы также набрать нужное количество голосов за счет тех, кто еще точно не определился. У ВО «Свобода» ситуация хуже.

«Рух новых сил» Михэила Саакашвили, «УКРОП» во главе с Тарасом Батенко и «Народный Фронт» Арсения Яценюка имеют слишком слабые позиции.

Кроме того, социологи спросили, какую избирательную систему поддерживают граждане. Респонденты отдают предпочтение мажоритарной (29,5%) и смешанной (26,5%).

Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Выборка составила 20 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения захваченных территорий Донбасса и Крыма). Статистическая погрешность выборки не превышает 0,7%. Исследование провели при поддержке организации «Комитет избирателей Украины».

Напомним, больше половины украинцев считают Раду и суды местами наибольшего распространения коррупции.