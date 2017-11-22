В США заявили, что поставляют летальное оружие Украине с прошлого года, - западные СМИ

Соединенные Штаты Америки поставляют Украине летальное оружие с 2016 года.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на главного директора техасской компании AirTronic USA Ричард Вендивера.

- Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить. Но могу сказать, что мы - в очень близкой координации с американским посольством, Государственным департаментом, Пентагоном и украинским правительством, - сообщил Вендивер.

Отметим, речь идет о поставках гранатометов PSRL, которые являются американской усовершенствованной версией советского РПГ-7. Поставляемые США гранатометы являются летальным оружием с ограниченной дальностью попадания. В частности, если их использовать с подконтрольной Украине территории, то снаряд не сможет преодолеть линию разграничения на Донбассе. По словам Вендивера, компания столкнулась с заминкой при получении лицензии на экспорт оружия в Украину из-за «деликатности темы во время переговоров в Минске».

- Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2, - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение Украине $500 миллионов помощи и летальное оружие.