НАБУ не ведет войну с другими антикоррупционными органами, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не ведет войну с другими антикоррупционными органами.

Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает РБК-Украина.

- Скажу сразу позицию антикоррупционного бюро: у нас нет войны с другими антикоррупционными органами и пока шли баталии мы с заместителем антикоррупционного прокурора успели обсудить пару дел, которые, возможно, зазвучат в прямом эфире и мы снова получим порцию критики, - заявил Сытник.

По его словам, то же самое касается и НАПК. Директор НАБУ отметил, что ситуацию, которая сложилась между НАБУ и НАПК хотят использовать для того, чтобы продемонстрировать обществу, что «действительно все плохие».

Напомним, НАБУ завела дело на Луценко по делу о незаконном обогащении, а в ГПУ в ответ завели дело на Сытника.