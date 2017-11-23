Бывший вице-губернатор Николаевщины выиграл конкурс на высокую должность в Министерстве инфраструктуры

Виталий Киндратив Бывший заместитель главы Николаевской ОГА Виталий Киндратив выиграл конкурс на должность в Министерстве инфраструктуры Украины.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак.

Киндратив выиграл конкурс на должность руководителя Генерального директората стратегического планирования и координации государственной политики в области транспорта.

Этот «генеральный директорат», который должен возглавить Киндратив, назвали «новой реформаторской структурой по формированию государственной политики».

Как известно, Виталий Киндратив в ноябре прошлого года выиграл конкурс на должность вице-губернатора, которую раньше занимала Оксана Янишевская, находящаяся на данный момент в отпуске по уходу за ребенком.

Стоит отметить, что по информации «Преступности.НЕТ», между Киндративым и главой ОГА Алексеем Савченко с марта текущего года продолжался конфликт и они между собой почти не общались. Причиной тому был ряд вопросов, по которым у них были противоречия. В октябре Киндратив написал заявление об увольнении по собственному желанию.